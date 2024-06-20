"В "Краснодаре" Смолов может пережить вторую молодость. Для него это новый вызов. Желаю Федору как можно больше голов", - цитирует Семина "РБ Спорт".
Фёдор Смолов перешёл из московского "Динамо" в "Краснодар" на правах свободного агента. В завершившемся сезоне форвард провёл за бело-голубых во всех турнирах 34 матча и отметился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в два миллиона евро. Нападающий ранее выступал за южан и провёл за "быков" 101 матч и отметился 64-мя забитыми голами и 20-ю голевыми передачами.
Сёмин: в "Краснодаре" Смолов может пережить вторую молодость
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о переходе Фёдора Смолова в "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"