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"СЭ": Николсон и Бальде не вернутся в "Спартак"

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Московский "Спартак" не планирует возвращать Николсона и Бальде в расположение клуба.
Фото: "Чемпионат"
Как сообщает источник, руководство московского клуба не рассчитывает на игроков и ищет варианты для продолжения их карьеры.

В прошлом сезоне Шамар Николсон выступал на правах аренды во французском "Клермоне", в составе которого провел 28 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Кейта Бальде на правах аренды играл за испанский "Эспаньол", в составе которого провел 24 матча и отдал 1 голевую передачу.

Источник: "СЭ"

Шамар Николсон Кейта Бальде Спартак Российские трансферы
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