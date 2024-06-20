Как сообщает источник, руководство московского клуба не рассчитывает на игроков и ищет варианты для продолжения их карьеры.
В прошлом сезоне Шамар Николсон выступал на правах аренды во французском "Клермоне", в составе которого провел 28 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Кейта Бальде на правах аренды играл за испанский "Эспаньол", в составе которого провел 24 матча и отдал 1 голевую передачу.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Николсон и Бальде не вернутся в "Спартак"
Московский "Спартак" не планирует возвращать Николсона и Бальде в расположение клуба.
Фото: "Чемпионат"