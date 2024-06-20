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"Чемпионат": Вячеслав Подберезкин подпишет контракт с "Пари НН"

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Вячеслав Подберезкин на правах свободного агента подпишет контракт с "Пари НН".
Фото: Российская Премьер-Лига
Как сообщает источник, российский полузащитник Вячеслав Подберезкин подпишет контракт с клубом РПЛ "Пари НН".

Последним клубом игрока стал хабаровский "СКА", клуб Первой лиги, в составе которого он провел 23 матча и не отметился результативными действиями. После окончания сезона-23/24 покинул клуб в статусе свободного агента.

Ранее Подберезкин выступал за такие клубы как "Урал", "Рубин", "Краснодар", "Локомотив" и подмосковные "Химки". Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 300 тысяч евро.

Источник: "Чемпионат"

Российские трансферы Вячеслав Подберезкин Пари НН
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