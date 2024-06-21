"Нобоа - очень сильный футболист. Ленивый, конечно, просто ужас, но у него настолько много мастерства, что при всей его лени это позволяет делать разницу. Он очень сильный футболист", - цитирует Калешина Metaratings.
Защитник Виталий Калешин выступал с Кристианом Нобоа за казанский "Рубин" с 2010 по 2012 год. Полузащитник в зимнее трансферное окно перешёл из "Сочи" в эквадорский "Эмелек" - в завершившемся сезоне Нобоа провёл за южан во всех турнирах 14 матчей и отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 39-летнего игрока в 300 тысяч евро. Ранее эквадорец выступал за казанский "Рубин", "Сочи", петербургский "Зенит", московское "Динамо" и "Ростов".
Виталий Калешин: Нобоа - очень сильный футболист, но ленивый - просто ужас
Бывший игрок "Рубина" Виталий Калешин высказался о полузащитнике Кристиаине Нобоа.
Фото: ФК "Сочи"