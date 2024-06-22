"Думаю, что Мохамед уедет из России. К нему есть интерес из самых разных стран, так что посмотрим. Конате выбирает лучший вариант. При этом варианты в России существуют: интерес к нему есть и от "Локомотива", и от "Динамо", и от других хороших клубов", - цитирует Селюка Metaratings.
В завершившемся сезоне Мохамед Конате провёл за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 35 матчей и отметился тринадцатью забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего нападающего в три миллиона евро, контракт игрока с грозненским клубом истёк и нападающий стал свободным агентом. Ранее агент игрока, Дмитрий Селюк, неоднократно заявлял, что нападающий не останется в России.
По итогам сезона-2023/2024 грозненский "Ахмат" занял десятое место в турнирной таблице российского чемпионата - подопечные Магомеда Адиева набрали 35 очков в 30-ти встречах.
Агент Конате: к игроку есть интерес от "Локомотива" и "Динамо"
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ахмат"