"Он великолепный игрок, но "Спартак" станет командой, где Станкович просто будет практиковаться. Что-то в России стало появляться большое количество Божовичей. Кого-то выгонят, а на замену придёт Гогич, Пукич, Мукич или Илич. А почему? Сербы хорошо играют в футбол или что? Их команды куда-то проходят? В чём смысл их приглашать?" - задался вопросом Селюк.
Главным тренером московского "Спартака" станет победитель Лиги Чемпионов и Клубного Чемпионата Мира в составе "Интера" Деян Станкович. В своей тренерской карьере сербский специалист возглавлял "Црвену Звезду", "Сампдорию" и "Ференцварош". Соотечественник Станковича Марко Николич в новом сезоне будет возглавлять ЦСКА. Серб Владимир Илич руководил "Краснодаром" в первой части прошлого сезона и отправил команду на перерыв в статусе "зимнего чемпиона".
Черногорский специалист Миодраг Божович возглавляет азербайджанский "Нефтчи". В России он работал в таких клубах, как "Амкар", "Москва", "Динамо", "Ростов", "Локомотив", "Арсенал" и "Крылья Советов".
Источник: Metaratings
Селюк - о Станковиче в "Спартаке": что-то в России стало появляться много Божовичей
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал "Спартак" из-за назначения серба Деяна Станковича главным тренером команды.
Фото: официальный сайт "Спартака"