Как сообщает источник, московский "Локомотив" уже направил запрос в сочинский клуб по поводу трансфера Кирилла Кравцова.
Российский футболист является воспитанником "Зенита", в составе которого провел 16 матчей. Последним клубом Кравцова является "Сочи", в составе которого он провел 58 матчей, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,5 млн евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Локомотив" хочет приобрести воспитанника "Зенита"
Игрок "Сочи" Кирилл Кравцов попал в сферу интересов московского "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"