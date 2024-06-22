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Metaratings: "Локомотив" хочет приобрести воспитанника "Зенита"

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Игрок "Сочи" Кирилл Кравцов попал в сферу интересов московского "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, московский "Локомотив" уже направил запрос в сочинский клуб по поводу трансфера Кирилла Кравцова.

Российский футболист является воспитанником "Зенита", в составе которого провел 16 матчей. Последним клубом Кравцова является "Сочи", в составе которого он провел 58 матчей, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,5 млн евро.

Источник: Metaratings

Локомотив Кирилл Кравцов Сочи Российские трансферы
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