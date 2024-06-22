"Уже можно сказать, что "Зенит" - чемпион России сезона-2024/2025. Они этим летом станут еще сильнее, для этого они и скупают всех лучших в России. У них впереди большая дата, поэтому они будут стараться выиграть все в следующем году", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрёл нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова за 6,3 миллионов евро, а также голкипера калининградской "Балтики" Евгения Латышонка за 300 тысяч евро. Сообщалось, что петербургский клуб может оформить трансфер полузащитника "Бешикташа" Жедсона Фернандеша, а также защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна.
По итогам сезона-2023/2024 команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду - сине-бело-голубые в заключительном туре одержали домашнюю победу над "Ростовом" (2:1), а московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" (0:1).
Силкин: уже можно сказать, что "Зенит" - чемпион России сезона-2024/2025
Российский тренер Сергей Силкин считает, что "Зенит" станет чемпионом РПЛ в следующем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"