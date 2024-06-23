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Журналист Карпов: Кравцов не перейдет в "Локомотив"

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"Сочи" отказались продавать Кирилла Кравцова "Локомотиву".
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, "Сочи" отказался продавать своего опорника Кирилла Кравцова московскому "Локомотиву". Сочинский клуб не устроила предложенная цена за футболиста.

Ранее в СМИ сообщалось, что "железнодорожники" отправили официальный запрос на трансфер в "Сочи".

Кравцов является воспитанником футбольной академии "Зенита". За основную команду провел 16 матчей и не отметился результативными действиями. В Российской Премьер-Лиге также выступал за "Пари НН" в сезоне-2021/2022. В составе нижегородского клуба игрок провел 12 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

Источник: telegram-канал Ивана Карпова

Иван Карпов Кирилл Кравцов Сочи Локомотив Российские трансферы
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