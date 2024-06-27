По информации источника, московскому "Спартаку" предложили приобрести голкипера самарских "Крыльев Советов" Ивана Ломаева. Красно-белые на данный момент рассматривают более опытных вратарей.
В завершившемся сезоне Иван Ломаев провёл за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 24 матча, пропустил 35 мячей и пять раз сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего голкипера в два миллиона евро, контракт игрока с самарским клубом рассчитан до конца следующего сезона. Напомним, что к команде на правах свободного агента присоединился бывший голкипер "Ростова" Сергей Песьяков.
По итогам сезона-2023/2024 команда Игоря Осинькина заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 41 очко.
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Спартаку" предложили приобрести голкипера "Крыльев Советов" Ивана Ломаева
Московский "Спартак" может приобрести голкипера "Крыльев Советов" Ивана Ломаева.
Фото: ФК "Крылья Советов"