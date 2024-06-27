"Уверен, что в "Акроне" Васютин будет первым номером в воротах. В предстоящем сезоне в команде, которая впервые сыграет в РПЛ, у Александра есть отличный шанс показать свою состоятельность. И я думаю, что он это сделает. И станет одним из лучших голкиперов в нашем чемпионате. Для "Акрона" это очень хорошее приобретение", - заявил Стрепетов.
Экс-голкипер "Зенита" Александр Васютин с нового сезона станет игроком "Акрона". Клуб из Тольятти заключил контракт с голкипером на основе бесплатного трансфера. Петербургский клуб Васютин покинул в статусе свободного агента. В минувшем сезоне Александр Васютин был третьим в иерархии вратарей "Зенита" после Михаила Кержакова и Дениса Адамова. Всего на его счету 5 матчей в сезоне 2023/24.
"Акрон" по итогам прошлого сезона квалифицировался в РПЛ, где сыграет впервые. Основным голкипером команды в прошлом сезоне был 29-летний Сергей Волков. На его счету 34 матча в Первой лиге, в 13-ти из которых вратарь ушел с поля без пропущенных мячей.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-игрок "Зенита" Стрепетов: в "Акроне" Васютин станет одним из лучших вратарей РПЛ
Экс-футболист "Зенита" Алексей Стрепетов поделился мнением о переходе голкипера "Зенита" Александра Васютина в "Акрон".
Фото: официальный сайт "Акрона"