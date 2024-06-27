"Интересен ли моему клубу Георгий Джикия? Контракт с ним уже подписан, пусть он приезжает в Бразилию, мы его ждем. Зарплата у Георгия будет маленькая, а вы получите небольшой процент от агентских", - цитирует Ари "РБ Спорт".
Клуб "Атлетико Сеаренсе" выступает в четвертом бразильском дивизионе. Играющим президентом клуба является бразилец Ари, выступавший ранее в России за "Спартак". "Краснодар" и "Локомотив". В 2017-м году Ари взял команду в аренду с правом выкупа за 4 миллиона евро.
Георгий Джикия покинул московский "Спартак" свободным агентом летом 2024-го года. Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что его клиент, скорее всего, продолжит карьеру за пределами России.
Президент "Атлетико Сеаренсе": контракт с Джикией уже подписан, мы его ждем
Президент бразильского "Атлетико Сеаренсе" Ари высказался об интересе своего клуба к экс-защитнику "Спартака" Георгию Джикии.
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