"Мне хочется ему как коллеге пожелать больших успехов и, конечно, навязать борьбу "Зениту", который уже, наверное, всем поднадоедает своим чемпионством. "Спартак" - это абсолютно другой клуб, там будет большое давление [на тренера], потому что я это прошел, я это знаю", - сказал Аленичев.
Деян Станкович сменил на тренерском мостике "Спартака" Владимира Слишковича, которого назначили вместо испанского специалиста Гильермо Абаскаля. В прошедшем сезоне московский клуб занял пятое место, набрав 50 очков. Станкович ранее возглавлял сербскую "Цревну Звезду" и венгерский "Ференцварош", оба клуба серб доводил до чемпионства. Экс-футболист также пробовал свои силы в Серии А, где он тренировал "Сампдорию". Итальянский клуб на тот момент находился в подвале турнирной таблицы, Станкович не смог помочь команде избежать вылета.
Сербский специалист уже находится в расположении "Спартака" и готовит команду к предстоящему сезону. Красно-белые провели первую контрольную игру, обыграв "Торпедо" 3:1.
Источник: ТАСС
Аленичев: желаю Станковичу навязать борьбу "Зениту", который уже всем поднадоедает своим чемпионством
Бывший игрок и тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев пожелал успехов новому главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу.
Фото: ФК "Спартак"