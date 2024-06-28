"Александр полон сил и энергии, за его спиной огромный опыт работы с большими тренерами, знание футбола изнутри. Не зря в Испании его называли Царем! Потому на сто процентов уверен: тот, кто доверит ему команду, не прогадает. Давай, дорогой Саша, пора начинать!", - заявил Романцев.
Олег Романцев был главным тренером московского "Спартака" с января 1989-го по июнь 2003-го года. Под его руководством красно-белые завоевали 8 титулов чемпиона страны, а также 3 раза становились обладателями Кубка России. Помимо "Спартака", Романцев возглавлял раменский "Сатурн", московское "Динамо" и сборную России.
Источник: "СЭ"
Романцев - о тренерской карьере Мостового: давай, дорогой Саша, пора начинать!
Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о шансах бывшего игрока сборной России Александра Мостового возглавить клуб.
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