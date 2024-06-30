"Думаю, это "Зенит". Конечно, многие команды приобретают хороших футболистов, усиливаются, видоизменяются. Нам 100% составят конкуренцию, но у "Зенита" всегда одна задача - победить во всех турнирах, где мы участвуем. Других мыслей в головах у футболистов просто нет", - сказал Ерохин.
В минувшем сезоне сине-бело-голубые в шестой раз подряд стали чемпионами России. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей, опередив конкурентов, московское "Динамо" и "Краснодар", на один балл. Также петербуржцы стали обладателями Кубка и Суперкубка России. В это летнее трансферное окно состав петербургского клуба пополнили голкипер "Балтики" Евгений Латышонок, нападающий московского "Локомотива" Максим Глушенков, а также двое защитников Юрий Горшков из самарских "Крыльев Советов" и Сергей Волков из "Краснодара".
Источник: "Советский спорт"
Ерохин: нам 100% составят конкуренцию, но у "Зенита" всегда одна задача - победить во всех турнирах
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин назвал главного фаворита Российской Премьер-Лиги в предстоящем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"