По информации источника, петербургский клуб также готов предоставить футболисту неограниченное количество рейсов из Санкт-Петербурга в Белград.
Ранее появилась информация, что "Зенит" заинтересован в переходе 23-летнего центрального полузащитника и готов заплатить за него 25 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.
Иван Илич перешел в "Торино" из "Вероны" прошлым летом за 16,5 миллиона евро. В сезоне 2023/24 футболист провел 36 матчей, в которых отметился 4-мя голами и 3-мя результативными передачами. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2027-го года.
Источник: Tuttosport
Tuttosport: "Зенит" обещает полузащитнику Ивану Иличу виллу, автомобиль и 3 млн евро в год
Петербургский "Зенит" готов платить сербскому полузащитнику "Торино" Ивану Иличу 3 млн евро в год, а также может предложить виллу и автомобиль.
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