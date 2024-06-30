"РБ Спорт": Игрок "Краснодара" Михайло Баньяц близок к аренде в "Бачку Тополу"

Михайло Баньяц, полузащитник "Краснодара", может перейти в сербский клуб "Бачка Топола" на правах арендного соглашения.

Фото: ФК "Краснодар"

Как сообщает источник, стороны близки к заключению соглашения. Годичная аренда будет включать в себя опцию права выкупа.



В составе "Краснодара" Михайло Баньяц провел 65 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач. Напомним, что сербский полузащитник ранее уже выступал за "Бачку Тополу" на протяжении двух сезонов. В составе сербского клуба он успел провести 81 игру, забить 15 голов и отдать 14 ассистов.



Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,5 млн евро.



Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/bachka-topola-arenduet-u-krasnodara-poluzashhitnika-ban-yatsa/