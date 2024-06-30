"Продолжаю считать Виктора Михалыча большим тренером. Но вот что-то у него не сложилось. Верил в него до последнего", - цитирует слова Иванова "СЭ".
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 "Урал" не смог сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге, уступив в стыковых матчах по сумме двух матчей тольяттинскому "Акрону" с общим счетом 2:3 (0:2, 2:1). Также высший дивизион покинули калининградская "Балтика" и "Сочи".
Виктор Гончаренко покинул свой пост 30 мая 2024 года после поражения от "Акрона" в первом матче со счетом 0:2. К ответной встрече команду готовил Евгений Аверьянов, позже возглавивший екатеринбургский клуб. Ранее Виктор Михайлович возглавлял такие клубы как БАТЭ, "Кубань", "Урал", "Уфа", ЦСКА и "Краснодар".
Президент "Урала" высказался по поводу работы Гончаренко в сезоне-2023/2024
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался по поводу работы Виктора Гончаренко в сезоне-2023/2024 на посту главного тренера клуба.
Фото: "РИА Новости"