"Стать чемпионом — это понятная задача. Остальные места между собой разницы почти не имеют. Перед нами стоят задачи немного другого плана. Надо хорошо дебютировать, закрепиться в РПЛ и, желательно, занять место поближе к первой восьмёрке. Хотим радовать болельщиков и показывать хорошую игру", — цитирует Газизова Metaratings.
Годом основания махачкалинского "Динамо" считается 1927 год. Клуб был расформирован (лишён лицензии) в 2007 году. В 2021 году по инициативе главы Республики Дагестан произошло его возрождение.
В минувшем сезоне клуб из Дагестана принимал участие в Первой лиге. За 34 матча команда набрала 61 очко и заняла второе место в турнирной таблице. Тем самым, махачкалинское "Динамо" получило прямую путёвку в Российскую Премьер-Лигу, в которой сыграет в сезоне-2024/25.
Газизов - о целях махачкалинского "Динамо": стать чемпионом — это понятная задача
Спортивный директор "Динамо" (Махачкала) Шамиль Газизов раскрыл, какие цели поставлены перед клубом в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала