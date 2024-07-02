"Мы с Федей разговаривали на тему будущего. Было предложение от "Динамо", но он выбирал и ушёл в "Краснодар". Я уважаю его выбор. Он звонил мне, объяснил, как принял решение. У меня нет к нему никаких претензий. Это его выбор и жизнь. Я раньше говорил, что если Федя будет здоров, то может продолжать играть на хорошем уровне. Могу пожелать ему только здоровья", - сказал Личка.
Сезон 2023-24 Фёдор Смолов провел в московском "Динамо", 34-летний форвард принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и сделал пять голевых передач. Бело-голубые до самого последнего тура претендовали на чемпионство, но не смогли победить "Краснодар" (0:1). После того, как у Смолова закончился контракт с динамовцами, он на правах свободного агента перешёл в стан "быков", за которых играл ранее и провел самый лучший сезон в карьере.
Московское "Динамо" в прошедшем чемпионате с 56-ю набранными очками заняло третье место, уступив серебро "Краснодару" и первое место петербургскому "Зениту".
Источник: "Чемпионат"
Личка: было предложение от "Динамо", но Смолов выбирал и ушёл в "Краснодар"
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка рассказал о некоторых подробностях перехода нападающего Фёдора Смолова в "Краснодар".
Фото: ФК "Динамо"