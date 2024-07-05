"Я уважаю "Спартак", клуб с большими традициями, российский топ?клуб. Я рад за Станковича, что он попал туда. Если мы говорим о популярности в целом, Станкович - на уровне с Неманьей Видичем и Новаком Джоковичем. Его имя как бренд", - цитирует Красича "Матч ТВ".
Напомним, что в апреле руководство московского "Спартака" отправило в отставку с поста главного тренера Гильермо Абаскаля - испанский специалист возглавлял клуб с лета 2022 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович, который входил в тренерский штаб испанца. Новым главным тренером команды стал Деян Станкович, ранее работавший в "Црвене Звезде" и "Ференцвароше".
По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков. В первом туре РПЛ грядущего сезона красно-белые сыграют на выезде с "Оренбургом".
Красич: Станкович в Сербии находится на одном уровне с Видичем и Джоковичем. Его имя как бренд
Фото: ФК "Спартак"