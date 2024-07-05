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Защитник "Партизана" Антич: есть большое желание вернуться в РПЛ

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Защитник "Партизана" Никола Антич заявил, что хотел бы вернуться в Россию.
Фото: GETTY IMAGES
"У меня прекрасные эмоции от приезда в Россию, буду кайфовать ближайшие дни. Мне нравилось играть здесь. И до сих пор есть большое желание вернуться в РПЛ. Если будут предложения, обязательно рассмотрю", - цитирует Антича "РБ Спорт".

Напомним, что сербский "Партизан" принимает участие в Летнем Кубке РПЛ - в 1-м туре сербская команда одержала победу над "Сочи" со счётом 2:0. В завершившемся сезоне Никола Антич принял участие в 42-х матчах за "Партизан" во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Ранее защитник выступал за подмосковные "Химки", а также за "Солигорс" и "Войводину". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 800 тысяч евро, контракт игрока с "Партизаном" рассчитан до лета 2026 года.

Партизан Российские трансферы
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