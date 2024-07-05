"Салтыков уже точно не вернётся? Да, он простился с нашей командой, поблагодарил за путь, который он прошёл вместе с нами и за помощь в восстановлении. Сейчас он игрок "Локомотива", - цитирует Осинькина "РБ Спорт".
Напомним, что Никита Салтыков перешёл в московский "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов" в зимнее трансферное окно за 350 тысяч евро, однако выступал за самарский клуб до конца сезона на правах аренды. Нападающий провёл за "Крылья Советов" 33 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 3 миллиона евро.
По итогам сезона-2023/2024 команда Игоря Осинькина заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 41 очко - "Локомотив" расположился на четвёртой строчке с 53-мя очками.
Осинькин: Салтыков уже точно не вернётся? Да, он простился с нашей командой
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал, что Никита Салтыков не вернётся в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"