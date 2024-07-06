"Удивило, что Акинфеев всю свою карьеру провел в ЦСКА? Мне жалко, что так сложилось. Ему нужно было попробовать свои силы в Европе. Но Игорь, как и я, играл в лучшем клубе России", - цитирует Красича "Матч ТВ".
Игорь Акинфеев с начала своей игровой карьеры выступает за московский ЦСКА, воспитанником академии которого является. Голкипер - действующий капитан команды. В составе "армейцев" вратарь становился шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выигрывал Кубок УЕФА. Всего в активе Акинфеева 767 матчей за ЦСКА, в которых он пропустил 696 голов и 318 раз оставил ворота "сухими".
Красич: жалко, что Акинфеев всю свою карьеру провел в ЦСКА. Ему нужно было попробовать свои силы в Европе
Экс-игрок ЦСКА Милош Красич жалеет, что вратарь "армейцев" Игорь Акинфеев не попробовал себя в Европе.
Фото: "СЭ"