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Красич: жалко, что Акинфеев всю свою карьеру провел в ЦСКА. Ему нужно было попробовать свои силы в Европе

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Экс-игрок ЦСКА Милош Красич жалеет, что вратарь "армейцев" Игорь Акинфеев не попробовал себя в Европе.
Фото: "СЭ"
"Удивило, что Акинфеев всю свою карьеру провел в ЦСКА? Мне жалко, что так сложилось. Ему нужно было попробовать свои силы в Европе. Но Игорь, как и я, играл в лучшем клубе России", - цитирует Красича "Матч ТВ".

Игорь Акинфеев с начала своей игровой карьеры выступает за московский ЦСКА, воспитанником академии которого является. Голкипер - действующий капитан команды. В составе "армейцев" вратарь становился шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выигрывал Кубок УЕФА. Всего в активе Акинфеева 767 матчей за ЦСКА, в которых он пропустил 696 голов и 318 раз оставил ворота "сухими".

Милош Красич ЦСКА Игорь Акинфеев
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