- Максим - мой хороший друг. Все его решения я понимаю. Если ему там будет хорошо, он будет играть и станет чемпионом, я его, конечно, поздравлю. Переживаю за него, - передаёт слова Сарвели "РБ Спорт".
24-летний атакующий хавбек Максим Глушенков в июне 2024 года перешёл из московского "Локомотива" в "Зенит" из Санкт-Петербурга, сумма трансферной компенсации составила 6,3 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 Глушенков с 16 результативными передачами стал лучшим ассистентом Российской премьер-лиги.
"Переживаю за него". Сарвели высказался о переходе Глушенкова из "Локомотива" в "Зенит"
Нападающий московского "Локомотива" Владислав Сарвели прокомментировал трансфер атакующего полузащитника "железнодорожников" Максима Глушенкова в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"