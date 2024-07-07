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"Переживаю за него". Сарвели высказался о переходе Глушенкова из "Локомотива" в "Зенит"

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Нападающий московского "Локомотива" Владислав Сарвели прокомментировал трансфер атакующего полузащитника "железнодорожников" Максима Глушенкова в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
- Максим - мой хороший друг. Все его решения я понимаю. Если ему там будет хорошо, он будет играть и станет чемпионом, я его, конечно, поздравлю. Переживаю за него, - передаёт слова Сарвели "РБ Спорт".

24-летний атакующий хавбек Максим Глушенков в июне 2024 года перешёл из московского "Локомотива" в "Зенит" из Санкт-Петербурга, сумма трансферной компенсации составила 6,3 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 Глушенков с 16 результативными передачами стал лучшим ассистентом Российской премьер-лиги.

Локомотив Зенит Максим Глушенков Владислав Сарвели Российские трансферы
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