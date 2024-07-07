"Мы бы все очень хотели, чтобы Георгий пришел к нам. Но мы все понимаем, что в жизни не всё складывается так, как ты хочешь. По уровню готовности Джикии нужны другие условия. Но если так сложится, мы будем рады его видеть у нас. В принципе, он сам не против оказаться у нас, но не сегодня", - сказал Гаджиев.
Джикия с 2017 года играл за московский "Спартак", был капитаном, вместе с красно-белыми он выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. На счету Георгия 215 матчей в составе столичной команды и пять забитых мячей. В конце сезона 2023-24 клуб не стал продлевать контракт с 30-летним игроком, в настоящий момент Джикия находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что центральный защитник может присоединиться к подмосковным "Химкам" или "Динамо", но позже информацию опровергли.
Источник: "Матч ТВ"
Гаджиев: Джикия и сам не против оказаться в "Динамо Мх", но не сегодня
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о возможном подписании бывшего защитника "Спартака" Георгия Джикия.
Фото: ФК "Спартак"