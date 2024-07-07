"Нам предстоит дебют в РПЛ - это почетное и трепетное событие для всего региона. К началу чемпионата мы подойдем во всеоружии", - цитирует Газизова Metaratings.
Напомним, по итогам минувшего сезона махачкалинское "Динамо" заняло второе место в Первой лиге и напрямую вышло в РПЛ. Новый сезон для команды стартует с выездного матча против подмосковных "Химок", которые также заслужили повышение. Встреча состоится в воскресенье, 21 июля, и начнется в 20:00 по столичному времени.
Спортивный директор "Динамо" Махачкала: к началу РПЛ мы подойдем во всеоружии
Спортдиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов поделился ожиданиями от нового сезона.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала