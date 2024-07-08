"Никак не можем договориться. Если найдем зарубежный клуб, то он покинет "Локомотив". Если получится, то надо ехать", - цитирует Филатова "СЭ".
В завершившемся сезоне Дмитрий Баринов провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 32 матча и отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что в услугах капитана "железнодорожников" заинтересованы несколько европейских клубов, в том числе - испанский "Алавес". Игроком интересовался французский "Метц", однако полузащитник отказался от перехода во французский клуб.
Член совета директоров "Локомотива" Филатов: если найдем зарубежный клуб, то Баринов туда перейдет
Член совета директоров московского "Локомотива" Валерий Филатов высказался о возможном переходе Дмитрия Баринова в европейский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"