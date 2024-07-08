"Предложение Смолову от "Динамо" действительно было. Мы не сошлись по финансовым условиям. Мы предлагали фиксированную часть зарплаты и переменную - бонусы, премиальные. Что именно не устроило Федора? Количество игрового времени, матчей, которое нужно провести для получения бонусов", - цитирует Пивоварова Sport24.
Фёдор Смолов покинул московское "Динамо" на правах свободного агента и присоединился к "Краснодару", за который уже выступал ранее. В завершившемся сезоне форвард провёл за бело-голубых во всех турнирах 34 матча и отличился 6-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Рыночная стоимость 34-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро, контракт Смолова с южанами рассчитан до лета 2025 года.
Нападающий Фёдор Смолов выступал за "Краснодар" c 2015 по 2018 год - форвард принял участие в 101 матче за южан во всех турнирах и записал на свой счёт 64 забитых гола и 20 голевых передач.
Гендир "Динамо" Пивоваров объяснил, какой пункт в новом контракте не устроил Фёдора Смолова
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров объяснил, почему Фёдор Смолов не стал подписывать с клубом новый контракт.
Фото: ФК "Краснодар"