"Самые большие премиальные в карьере? После побед над "Галатасараем" и "Байером" в Лиге чемпионов. В обоих случаях заплатили около двух миллионов рублей", - сказал Баринов.
Напомним, полузащитник выступает за "железнодорожников" с 2015 года, с этого времени он провел 215 матчей. В прошлом сезоне Баринов принял участие в 32 играх в Российской Премьер-Лиге и Кубке России, забил два гола и отдал одну результативную передачу. "Локомотив" занял четвертое место в чемпионате России, набрав 53 очка.
Источник: Sport24
Капитан "Локомотива" Баринов раскрыл размер своих самых больших премиальных
Капитан московского "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказала о своих самых больших премиальных.
Фото: ФК "Локомотив"