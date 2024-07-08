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Капитан "Локомотива" Баринов раскрыл размер своих самых больших премиальных

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Капитан московского "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказала о своих самых больших премиальных.
Фото: ФК "Локомотив"
"Самые большие премиальные в карьере? После побед над "Галатасараем" и "Байером" в Лиге чемпионов. В обоих случаях заплатили около двух миллионов рублей", - сказал Баринов.

Напомним, полузащитник выступает за "железнодорожников" с 2015 года, с этого времени он провел 215 матчей. В прошлом сезоне Баринов принял участие в 32 играх в Российской Премьер-Лиге и Кубке России, забил два гола и отдал одну результативную передачу. "Локомотив" занял четвертое место в чемпионате России, набрав 53 очка.

Источник: Sport24

Дмитрий Баринов Локомотив
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