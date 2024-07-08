Как сообщает источник, "Зенит" и "Динамо" не делали официальных предложений по приобретению у "армейцев" Ивана Облякова. Клубы изучают возможность приобретения российского полузащитника в летнее трансферное окно. ЦСКА планирует выручить с продажи футболиста не менее 15 млн евро.
Иван Обляков провел в составе московского клуба 213 матчей в официальных турнирах, забил 21 мяч и отдал 34 голевые передачи. Ранее игрок выступал за "Уфу".
Трансферная стоимость российского полузащитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 9 млн евро.
Источник: telegram-канал Ивана Карпова
Источник: в сферу интересов "Зенита" и "Динамо" попал игрок ЦСКА Иван Обляков
"Зенит" и московское "Динамо" рассматривают возможность приобретения футболиста ЦСКА Ивана Облякова.
Фото: "РИА Новости"