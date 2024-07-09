"Хочется отметить высочайший профессионализм всех в клубе. Большое спасибо гендиректору Роману Бабаеву за то, что подошел к делу хорошо и как надо. Да, переговоры были нелегкими, но всё проходило при взаимном уважении. Рад, что нам удалось достичь компромисса. Приятно работать с профессионалами", - заявил Шпинев.
Московский ЦСКА объявил о заключении контракта с 27-летним полузащитником Рифатом Жемалетдиновым. Футболист присоединился к своему новому клубу на правах свободного агента. Контракт Жемалетдинова с "Локомотивом", воспитанником которого он является, продлен не был, что позволило "армейцам" не платить бывшему клубу Жемалетдинова компенсацию за игрока.
Источник: "Чемпионат"
Шпинев - о трансфере Жемалетдинова в ЦСКА: переговоры были нелегкими, но всё проходило при взаимном уважении
Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, высказался о переходе своего клиента в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"