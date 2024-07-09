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Шпинев - о трансфере Жемалетдинова в ЦСКА: переговоры были нелегкими, но всё проходило при взаимном уважении

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Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, высказался о переходе своего клиента в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
"Хочется отметить высочайший профессионализм всех в клубе. Большое спасибо гендиректору Роману Бабаеву за то, что подошел к делу хорошо и как надо. Да, переговоры были нелегкими, но всё проходило при взаимном уважении. Рад, что нам удалось достичь компромисса. Приятно работать с профессионалами", - заявил Шпинев.

Московский ЦСКА объявил о заключении контракта с 27-летним полузащитником Рифатом Жемалетдиновым. Футболист присоединился к своему новому клубу на правах свободного агента. Контракт Жемалетдинова с "Локомотивом", воспитанником которого он является, продлен не был, что позволило "армейцам" не платить бывшему клубу Жемалетдинова компенсацию за игрока.

Источник: "Чемпионат"

Вадим Шпинев ЦСКА Локомотив Российские трансферы Рифат Жемалетдинов
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