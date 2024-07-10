"Олимпийские игры - это праздник, который призван объединять разные виды спорта. Он происходит раз в четыре года, и футболисту такой шанс может выпасть один раз в жизни - или вообще не выпасть. Поэтому я принял просьбу отпустить Фаби на Олимпиаду", - цитирует Личку "СЭ".
Сборная Парагвая сыграет на групповом этапе Олимпиады в квартете с Японией, Израилем и Мали. В завершившемся сезоне Фабиан Бальбуэна провёл за московское "Динамо" во всех турнирах 33 матча и отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. На счету центрального защитника 40 матчей за национальную команду Парагвая и 2 забитых гола.
По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата, бело-голубые отстали от чемпионского "Зенита" на одно очко.
Марцел Личка объяснил, почему отпустил Бальбуэну на Олимпиаду
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка рассказал, почему отпустил Фабиана Бальбуэну на Олимпиаду в Париже.
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