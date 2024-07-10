"Пытался ли взбодрить коллектив? Конечно, все это делалось. Весь этот год в "Зените" напоминал мне сезон в "Анжи", когда команда вылетела в ФНЛ. Там мы тоже всеми способами пытались исправить ситуацию, постоянно собирались и разговаривали. Но, к сожалению, не помогло", - цитирует Кержакова Sport24.
В завершившемся сезоне Михаил Кержаков провёл за "Зенит" во всех турнирах 23 матча, пропустил 19 мячей и 10 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего вратаря в 400 тысяч евро, контракт вратаря с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.
По итогам сезона-2023/2024 команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз подряд. В заключительном туре РПЛ сине-бело-голубые одержали домашнюю победу над "Ростовом" со счётом 2:1, а московское "Динамо" уступило на выезде "Краснодару" (0:1) и отстало от петербуржцев на одно очко.
Михаил Кержаков: весь этот год в "Зените" напоминал мне сезон в "Анжи", когда команда вылетела в ФНЛ
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков высказался об игре команды в сезоне-2023/2024.
Фото: ФК "Зенит"