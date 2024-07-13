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Мкртчан: на Олусегуна вышел клуб Серии А, но "Краснодар" отказался его отпускать

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Представить нигерийского легионера "Краснодара" Олакунле Олусегуна Тигран Мкртчан рассказал об интересе к футболисту из топ-чемпионатов Европы.
Фото: "Чемпионат"
"Этим летом у Олусегуна был один вариант — это команда из итальянской Серии А, которая не сделала официальное предложение, но вышла с намерением о том, что мы думаем. Я разговаривал с "Краснодаром", но в клубе сказали, что не намерены отпускать Олусегуна и видят его первым номером на своей позиции. Поэтому разговор с итальянской командой дальше не пошёл", - поделился Мкртчян.

Олакунле Олусегун перебрался в "Краснодар" из болгарского "Ботева" в июле 2022-го года. Сумма трансфера составила 1.2 миллиона евро. Минувший сезон 22-летний нигериец начинал на позиции левого вингера, а в заключительных турах РПЛ 2023/24 играл роль правого защитника.

Напомним, правый защитник "горожан" Сергей Волков перебрался в санкт-петербургский "Зенит" летом 2024-го года. 13-го юля "Зенит" и "Краснодар" встретятся в очном матче в рамках Суперкубка России.

Источник: "Чемпионат"

Краснодар Олакунле Олусегун Серия А Российские трансферы
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