"Прошлый сезон сложился неудачно. До этого был вариант с Европой, сейчас пока вариантов нет. Тогда была Франция. Цель, чтобы этот вариант появился снова? Надеюсь, даже покруче", - цитирует Мостового "Чемпионат".
В сезоне-2023/2024 Андрей Мостовой провёл за петербургский "Зенит" во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счёт три забитых мяча и две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 3,5 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Вчера, 13-го июля, команда Сергея Семака одержала победу над "Краснодаром" в матче за Суперкубок России (4:2), Мостовой сыграл 61 минуту и не отметился результативными действиями.
Андрей Мостовой: у меня был вариант с Францией, надеюсь, что будет что-то покруче
Нападающий "Зенита" Андрей Мостовой порассуждал о возможном переходе в европейский клуб.
Фото: ФК "Зенит"