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Мостовой: удивлён, что сейчас восхваляют Глушенкова, потому что он заявил о себе гораздо раньше

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о дебюте Максима Глушенкова за "Зенит" в матче Суперкубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне нравилась игра Глушенкова, когда он ещё играл в "Крыльях Советов". Было видно, что парень талантливый. Удивлён, что сейчас восхваляют Глушенкова, потому что он заявил о себе гораздо раньше. Когда ты играешь рядом с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Дугласом, начинаешь раскрываться по-другому", - цитирует Мостового "Чемпионат".

В прошлом сезоне Максим Глушенков провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 38 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 19-ю голевыми передачами - нападающий стал лучшим ассистентом российского чемпионата. В летнее трансферное окно Глушенков перешёл в петербургский "Зенит" за 6,5 миллионов евро, подписав контракт до лета 2028 года.

Вчера, 13-го июля, петербургский "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" в матче за Суперкубок России со счётом 4:2. Этот матч стал для Глушенкова первым официальным за сине-бело-голубых - нападающий провёл на поле все 90 минут и отметился дублем.

Александр Мостовой Максим Глушенков Зенит Суперкубок России
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