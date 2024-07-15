"Я очень счастлив выиграть свой первый трофей в жизни с "Зенитом". У меня только самые положительные эмоции от этого. Команда сделала всё, чтобы вновь выиграть трофей. Естественно, для меня было принципиальным моментом обыграть "Краснодар" в этом матче. Я всегда буду за всё благодарен "Краснодару". Наши дороги разошлись, но так бывает. Желаю им удачи", - сказал Волков.
Матч за Суперкубок России сезона-2024/25 прошел 13 июля в Волгограде. Волков был в заявке и провел всю игру на скамейке запасных, сине-бело-голубые обыграли "Краснодар" со счетом 4:2. В составе "Зенита" голами отличились Глушенков, оформивший дубль, а также Родригао и Вендел. За "быков" забили Никита Кривцов и Фёдор Смолов. Трофей стал 30 по счету в истории петербургского клуба.
Напомним, защитник Сергей Волков перешел из краснодарского клуба в "Зенит" в это летнее трансферное окно, с игроком заключили контракт на четыре года с опцией продления еще на один сезон.
Источник: "РБ Спорт"
Игрок "Зенита" Волков: для меня было принципиальным моментом обыграть "Краснодар" в Суперкубке
Новичок "Зенита" крайний защитник Сергей Волков прокомментировал победу сине-бело-голубых над его бывшим клубом "Краснодаром" в матче за Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"