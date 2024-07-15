Как сообщает источник, "Локомотив" уже ведет переговоры с игроком. Московский клуб предлагает камерунцу контракт на два года. Напомним, что ранее Клинтон Н'Жи уже выступал в Российской Премьер-Лиге. Футболист представлял московское "Динамо".
Последним клубом нападающего является турецкий "Сивасспор", в составе которого он провел 72 матча, забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач. Ранее игрок выступал за такие клубы как "Марсель", "Тоттенхэм" и "Лион".
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 950 тысяч евро.
Источник: Africafoot
Источник: "Локомотив" интересуется Н'Жи
В сферу интересов московского "Локомотива" попал камерунский нападающий Клинтон Н'Жи.
Фото: ФК "Динамо"