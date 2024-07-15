"Нам желательно укрепить каждую линию. Укрепим те, которые сможем. Думаю, что мы подпишем ещё двух-трёх футболистов", - цитирует слова Гаджиева Metaratings.
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 махачкалинское "Динамо" заняло итоговое 2 место в Первой лиге и впервые в своей истории поднялось в элитный российский дивизион. Также в Российскую Премьер-Лигу вышли подмосковные "Химки" и тольяттинский "Акрон". В обратном направлении отправились екатеринбургский "Урал", калининградская "Балтика" и "Сочи".
Гаджиев - о трансферной кампании махачкалинского "Динамо": думаю, что мы подпишем ещё двух-трёх футболистов
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо" (Махачкала)