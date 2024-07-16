По информации журналиста Ивана Карпова, нападающие московского "Динамо" Вячеслав Грулев и Ярослав Гладышев могут оказаться этим летом в "Крыльях Советов". Сообщается, что трансфер 25-летнего Грулева зависит от нескольких других сделок, а 21-летнего Гладышева не хочет отпускать главный тренер бело-голубых Марцел Личка.
В прошлом сезоне Грулев принял участие в 27 матчах столичной команды, забил 4 мяча и трижды ассистировал на гол партнерам. Гладышев провел на поле 934 минуты в 23 играх и записал в свой актив 4+3 по системе гол плюс пас.
Игроки "Динамо" Грулев и Гладышев могут перейти в "Крылья Советов"
Нападающие Вячеслав Грулев и Ярослав Гладышев могут покинуть "Динамо" этим летом.
Фото: Global Look Press