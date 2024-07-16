"Не в моей компетенции говорить о трансферах. Но такой защитник, как Джикия, усилил бы нашу линию обороны", - цитирует Онопко "Матч ТВ".
Георгий Джикия выступал за московский "Спартак" с 2017 года - центральный защитник покинул клуб по окончании сезона-2023/2024 на правах свободного агента. В завершившемся сезоне россиянин провёл за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Джикия интересен турецким клубам, а также махачкалинскому "Динамо".
Тренер "Ростова" Онопко: Джикия усилил бы нашу линию обороны
Тренер "Ростова" Виктор Онопко заявил, что Георгий Джикия смог бы усилить защиту южан.
Фото: ФК "Спартак"