"Думаю, что ЦСКА будет бороться за тройку. Мне кажется, что это будет третье, четвертое, пятое место. ЦСКА провел хорошие трансферы, но для усиления скамейки и ротации состава. Как будет выглядеть ЦСКА — сейчас сказать тяжело", - приводит слова Гасилина Sportbox.
В прошлом сезоне "армейцы" за 30 игр заработали 48 очков и заняли шестое место в турнирной таблице. Этим летом московский клуб возглавил Марко Николич, а состав пополнили Рифат Жемалетдинов, Данил Круговой, Секу Койта и Артём Шуманский. Новый сезон ЦСКА начнёт 20 июля выездной встречей с "Ростовом".
Гасилин: ЦСКА провел хорошие трансферы, будет бороться за тройку
Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин поделился своими ожиданиями от выступления московского ЦСКА в предстоящем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА