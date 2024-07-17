"Я жду трансферы. Клуб планирует точечное усиление. Три игрока ушли из команды: Паршивлюк, Смолов, Шунин. У нас много ребят выступали на Кубке Америки, некоторые не будут готовы помочь нам в первых трех играх . Я говорил с руководством, в клубе знают мои пожелания по трансферам. Мы работаем над этим, посмотрим, как пойдет, — приводит слова Лички "Матч ТВ".
Сезон-2023/24 московский клуб завершил на третей строчке в турнирной таблице, уступив чемпиону страны, "Зениту", одно очко. Также бело-голубых этим летом покинули защитник Иван Ордец и полузащитник Владислав Карапузов. Состав москвичей пополнил вратарь Андрей Лунёв, а из аренды вернулся полузащитник Даниил Лесовой. Новый сезон Российской Премьер-Лиги "Динамо" начнёт 20 июля домашней встречей против воронежского "Факела".
Личка: "Динамо" планирует точечное усиление, я жду
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.
Фото: "РИА Новости"