"Конечно, поблагодарил за работу. Всё по классике. Как бы отношения ни складывались, нужно на хорошей ноте сотрудничество заканчивать. А потом: никогда не знаешь, что завтра будет. Может, он меня в "Гранаду" ещё позовет, в Примеру? Шучу", - цитирует Чернова "Чемпионат".
Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" в июне 2022 года, а в апреле этого года был отправлен в отставку с поста главного тренера. Временно исполняющим его обязанности был назначен Владимир Слишкович, который покинул клуб по окончании сезона. Новым главным тренером команды был назначен Деян Станкович, который ранее работал в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".
По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 50 очков. В первом туре РПЛ "Спартак" сыграет на выезде с "Оренбургом".
Защитник "Спартака" Чернов рассказал, что попрощался с Абаскалем на хорошей ноте
Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал об уходе Гильермо Абаскаля из клуба.
Фото: ФК "Спартак"