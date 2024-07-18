"Сейчас чаще говорят о Холанде или Мбаппе. Хотя они разные и я на них не похож. У Холанда такие габариты, что нас не сравнишь. Мбаппе может и напада сыграть, и с краю. Дриблинг есть, бежит. Я, честно говоря, даже не знаю, на кого я похож", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
В прошлом сезоне Константин Тюкавин провёл за московское "Динамо" во всех турнирах 38 матчей и записал на свой счёт 17 забитых мячей и 10 результативных передач. Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах игрока заинтересована португальская "Бенфика" и мадридский "Атлетико". По итогам сезона нападающий был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги, рыночная стоимость игрока оценивается немецким порталом Transfermarkt в 16 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до 2028 года.
Тюкавин сравнил себя с европейскими нападающими
Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин сравнил себя с лучшими европейскими нападающими.
Фото: ФК "Динамо"