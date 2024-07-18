"Худяков наконец-то получил австрийскую визу. В ближайшее время, в 20-х числах, Даня вылетит в расположение "Штурма", с которым он и мы уже долгое время находимся на контакте. После чего он пройдёт медосмотр и подпишет долгожданный контракт", - заявил Шпинев.
Даниил Худяков является воспитанником московского "Локомотива". Вратарь покинул клуб в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Ранее агент Худякова Вадим Шпинев заявлял, что "железнодорожники" пытались продлить контракт со своим воспитанником, однако предложение было недостаточно привлекательным. Сам игрок, как сообщалось, хотел бы продолжить карьеру в Европе.
Австрийский "Штурм" стал чемпионом страны по итогам сезона 2023/24, прервав 10-летнюю победную серию "РБ Зальцбурга".
Источник: "Чемпионат"
Агент Шпинев: Худяков получил австрийскую визу. Трансфер в "Штурм" состоится в ближайшие дни
Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы экс-голкипера "Локомотива" Даниила Худякова, рассказал, когда его клиент подпишет контракт с австрийским "Штурмом".
Фото: "Матч ТВ"