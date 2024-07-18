"Интерес действительно есть, но большего пока сказать не могу", - сказал Рубашко.
Агент футболиста ранее сообщал, что у Дркушича есть два предложения от европейских клубов и два предложения из чемпионата России. При этом 24-летний защитник склоняется к продолжению карьеры в Европе. В российских СМИ писали, что "Зенит" намерен выкупить игрока у сочинского клуба. Портал Transfermarkt оценивает стоимость словенца в 3,5 миллиона евро.
Дркушич выступал за сборную Словении на прошедшем в Германии чемпионате Европы, словенцы прошли в 1/8 финала, где уступили команде Португалии в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 0:3). В прошедшем сезоне футболист провёл за вылетевший в Первую лигу "Сочи" 24 матча во всех турнирах, забив 2 гола.
Источник: Sport24
Гендиректор "Сочи" Рубашко подтвердил интерес "Севильи" к защитнику Ване Дркушичу
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию об интересе "Севильи" к словенскому защитнику сочинцев Ване Дркушичу.
Фото: ФК "Сочи"