"Безусловно, на этот раз у "Локомотива" существенно больше потерь, чем приобретений. Судя по всему, связано это с уменьшением бюджета. Но до этого как-то удавалось двигаться вперёд благодаря молодым воспитанникам и показывать, в принципе, неплохую игру. Им по силам провести сезон не хуже, чем предыдущий. Борьба за медали? Насчёт прогресса и выступления лучше – это вряд ли", - сказал Нигматуллин.
В прошлом сезоне команда Михаила Галактионова заняла четвертое место в итоговой турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. В это летнее трансферное окно "железнодорожники" потеряли своих лидеров. Команду в статусе свободного агента покинул Антон Миранчук, в петербургский "Зенит" ушел лучший ассистент прошедшего розыгрыша РПЛ Максим Глушенков. Как сообщали в СМИ, руководство клуба пыталось сохранить ключевых футболистов улучшенными условиями по контракту.
Этим летом "Локомотив" покинули полузащитник Рифат Жемалетдинов, нападающий Артём Дзюба, голкиперы Даниил Худяков и Маринато Гильерме, а также защитник Станислав Магкеев и полузащитник Дмитрий Рыбчинский. Состав пополнили форвард Дмитрий Воробьев, пришедший из "Оренбурга", и игрок центра поля Артём Тимофеев.
Источник: "Спорт день за днём"
Нигматуллин: "Локомотив" навряд ли сможет завоевать медали в новом сезоне РПЛ
Бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от выступления "железнодорожников" в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости