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Спортдиректор “Ростова” – о возможном переходе Осипенко в “Краснодар”: могло бы все и сложиться

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Спортивный директор “Ростова” Алексей Рыскин подтвердил интерес “Краснодара” к защитнику Максиму Осипенко.
Фото: РФС
– Ситуация очень простая: если бы клуб своевременно получил достойное предложение, то, возможно, могло бы все и сложиться. Несколько раз Осипенко интересовались. В итоге мы ни до чего не дошли.

Также Рыскин отметил, что неделю назад клуб общался с агентом Осипенко. Ростовчане дали понять представителю Максима, что не намерены отпускать игрока перед самым стартом сезона РПЛ.

Напомним, Максим Осипенко имеет действующее трудовое соглашение игрока ростовчанами до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника сборной России в пять миллионов евро.

Источник: “СЭ”

Ростов Краснодар Максим Осипенко Алексей Рыскин
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